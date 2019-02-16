Горецка – лучший игрок Бундеслиги в январе

Бавария все быстрее приближается к Боруссии Д, а Бундеслига наградила того, кто больше всех приложился к прогрессу мюнхенцев в прошлом месяце.

Хавбек Баварии Леон Горецка признан лучшим игроком Бундеслиги в январе, сообщает официальный сайт чемпионата Германии.

Горецка повторил антирекорд Бундеслиги, отметившись автоголом

В прошлом месяце Бавария провела 2 поединка в рамках внутреннего первенства против Хоффенхайма (3:1) и Штутгарта (4:1). За эти 2 матча 24-летний немец успел забить три гола.

В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провел за мюнхенцев 19 матчей, забив 6 мячей и отдав 3 результативные передачи.