Горецка повторив антирекорд Бундесліги, відзначившись автоголом

Хавбек Баварії Леон Горецка відзначився голом у власні ворота у матчі проти Аугсбурга.

У 22 турі чемпіонату Німеччини Аугсбург приймає Баварію. Господарі відрили рахунок вже на 13-ій секунді гри. Хавбек Баварії Леон Горецка зрізав м’яч у власні ворота.

24-річний німець став лише третім гравцем в історії Бундесліги, який відзначився автоголом на першій хвилині матчу. Востаннє це траплялось 40 років тому, повідомляє Opta.

До слова, у цьому сезоні Горецка провів за Баварію 27 матчів в усіх турнірах, де забив 6 голів та відзначився 3 результативними передачами.

3 - Leon #Goretzka's own goal was the 3rd in the first minute in #Bundesliga history (last time it happened in August 1979). Malheur. #FCAFCB pic.twitter.com/RweY0owXyf