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Горецка повторив антирекорд Бундесліги, відзначившись автоголом

22:37 54 Читать на русском
Горецка повторив антирекорд Бундесліги, відзначившись автоголом
Леон Горецка / Баварія

Хавбек Баварії Леон Горецка відзначився голом у власні ворота у матчі проти Аугсбурга.

У 22 турі чемпіонату Німеччини Аугсбург приймає Баварію. Господарі відрили рахунок вже на 13-ій секунді гри. Хавбек Баварії Леон Горецка зрізав м’яч у власні ворота.

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24-річний німець став лише третім гравцем в історії Бундесліги, який відзначився автоголом на першій хвилині матчу. Востаннє це траплялось 40 років тому, повідомляє Opta.

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До слова, у цьому сезоні Горецка провів за Баварію 27 матчів в усіх турнірах, де забив 6 голів та відзначився 3 результативними передачами.

Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург

live 45'
2 : 2
Баварія
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Теги
Баварія Баварія Німеччина Аугсбург - Баварія Леон Ґорецка Леон Ґорецка
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