Гонсалес постраждав після нападу розлючених фанів Марселя на клубну базу
30 січня 22:34 - Читать на русском
Протест вболівальників Марселя вийшов з-під контролю.
Від атаки вболівальників Марселя на тренувальну базу клубу постраждав захисник команди Альваро Гонсалес, повідомляє L'Equipe.
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31-річний іспанець вийшов заспокоювати фанатів, які прорвались на базу та запалили піротехніку. Один з фаєрів влучив у спину Гонсалесу. На щастя, футболіст не зазнав значних пошкоджень.
Нагадаємо, фани Марселя незадоволені політикою клубу та останніми результатами команди. Після 20-ти турів Ліги 1 Марсель розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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