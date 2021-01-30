От атаки болельщиков Марселя на тренировочную базу клуба пострадал защитник команды Альваро Гонсалес, сообщает L'Equipe.

Фанаты Марселя устроили пожар возле базы клуба – матч против Ренна официально отменили

31-летний испанец вышел успокаивать фанатов, которые прорвались на базу и зажгли пиротехнику. Один из файеров попал в спину Гонсалесу. К счастью, футболист не получил значительных повреждений.

Напомним, фаны Марселя недовольны политикой клуба и последними результатами команды. После 20-ти туров Лиги 1 Марсель расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

Фонсека против Джеко: Рома вынуждена ликвидировать последствия очередного шторма – кто станет лишним?