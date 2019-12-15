Гомес: Маріуполь переграв нас у дрібних деталях

Керманич донецького Олімпіка Вісенте Гомес пояснив поразку своїх підопічних від Маріуполя (1:2) у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги.

"Ми провели непоганий поєдинок. Зуміли створити достатньо голових можливостей.

Олімпік – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В осінній частині сезону ми тричі зустрічалися із Маріуполем, і всі ці матчі були дуже важкими. У протистоянні рівних суперників дуже велику роль відіграють дрібні деталі. Саме в цьому компоненті суперник сьогодні нас перевершив", – цитує іспанця офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Олімпік програв Маріуполю, попри те, що першим відкрив рахунок. Проте, на гол Захедітабара Шахаба "чайки" відповіли забитими м'ячами Чурка (з пенальті) та Путрі.

Після поразки донецький клуб залишився на 9-му місці. В активі підопічних Вісенте Гомеса 18 очок. До топ-6 УПЛ – 4 пункти за чотири тури до кінця першого етапу.

Маріуполь на останніх хвилинах вирвав виїзну перемогу над Олімпіком