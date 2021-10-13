Косовари будуть завершувати відбір на Мундіаль з новим керманичем.

Бернар Шалланд подав у відставку з посади головного тренера, інформує прес-служба збірної Косова.

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Швейцарський фахівець очолював команду з березня 2018 року. Косовари непогано виступили в Лізі націй та відборі на Євро-2020, однак далі був провал. "Золоті хлопчики" здобули всього 4 очки у 7 турах відбору на ЧС і втратили всі шанси кваліфікуватися.

Додамо, що попереду у Косова залишився гостьовий матч проти Греції, до якого гравців готуватиме інший тренер.

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