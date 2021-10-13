Косовары будут завершать отбор на Мундиаль с новым рулевым/

Бернар Шалланд подал в отставку с поста главного тренера, сообщает пресс-служба сборной Косово.

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Швейцарский специалист возглавлял команду с марта 2018 года. Косовары неплохо выступили в Лиге наций и отборе на Евро-2020, однако дальше был провал. "Золотые мальчики" добыли всего 4 очка в 7 турах отбора на ЧМ и потеряли все шансы квалифицироваться.

Добавим, что впереди у Косово остался гостевой матч против Греции, к которому игроков будет готовить другой тренер.

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