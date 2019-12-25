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Головний селекціонер Шахтаря Боту пояснив, чому змінив Бенфіку на Україну

25 грудня 23:19 230 Читать на русском
Головний селекціонер Шахтаря Боту пояснив, чому змінив Бенфіку на Україну
Боту та Палкін / фото Д. Руденка

Голова селекційного відділу донецького Шахтаря Жозе Боту розповів про мотиви свого переїзду з Португалії до України.

 

"У мене було кілька причин на це, але ми не уникнемо тієї, до якої ми всі прагнемо в своїй роботі – поліпшення фінансових умов. Саме таку пропозицію зробили мені в Шахтарі. Перед тим, як поговорити з ними, я трохи з підозрою ставився до подібного проекту, оскільки мав уявлення про такі клуби: у них зазвичай не буває великих продуманих проектів, вони використовують гроші у якості свого єдиного аргументу.

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Насправді, я був здивований, тому що Шахтар представив мені дуже цікавий проект, заснований на ідеях Паулу Фонсеки, і який також збігався з моїми поглядами на футбол. Зараз саме час прояснити ще одну річ: я не сварився ні з ким у Бенфіці. Навпаки, у мене чудові стосунки з президентом клубу Луїсом Філіпе Вієйрою. Коли я пояснив йому ситуацію і те, яку пропозицію отримав, він прекрасно мене зрозумів. Я також розумів, що така пропозиція є нереальною для Бенфіки. Але Вієйра ще спілкувався зі мною, хоча і розумів, що нам доведеться розлучитися", – цитує селекціонера Sport.ua з посиланням на O Jogo.

Нагадаємо, що Шахтар і Бенфіка зійдуться в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 20 лютого в Харкові.

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Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Жозе Боту Шахтар - Бенфіка
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