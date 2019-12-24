Бенфіка перед дуеллю з Шахтарем прагне підписати екс-трансферну ціль "гірників"

Лісабонська Бенфіка всерйоз націлилася на півзахисника бразильського Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс. Раніше ним цікавився донецький Шахтар.

"Орли" мали неформальні перемовини щодо трансферу хавбека, стверджує Maisfutebol.

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Щоправда, Бенфіці доведеться докласти зусиль задля підписання Гімараєса. Право на першочерговий викуп 22-річного півзахисника має мадридський Атлетіко. Орієнтовна ціна бразильця – 30 млн євро.

У сезоні-2019 Бруно Гімараєс провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Також він потрапив до команди року в бразильській Серії А.

До слова, Бенфіка буде суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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