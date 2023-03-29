Нападник Фрайбурга Нільс Петерсен заявив, що після закінчення цього сезону завершить ігрову кар'єру.

Про це інформує офіційний сайт Фрайбурга. "Рішення далося мені нелегко, але я ретельно все продумав", – зазначив Петерсен.

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Як повідомляє Opta, Петерсену належить рекорд за кількістю голів після виходу на заміну. У такий спосіб 34-річний нападник забив 33 м'ячі, що на 12 м'ячів більше, ніж забив Клаудіо Пісарро. Він – головний джокер німецької Бундесліги.

У своїй кар'єрі Петерсен встиг пограти за Карл Цейсс, Енергі, Баварію, Вердер і Фрайбург. Також на його рахунку є два матчі за національну збірну Німеччини, обидва – у 2018 році.

Фрайбург у доданий час втратив перемогу над Майнцом і відпустив Уніон Берлін у відрив