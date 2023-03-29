Об этом информирует официальный сайт Фрайбурга. "Решение далось мне нелегко, но я тщательно всё продумал", – отметил Петерсен.

"Мы находимся так высоко благодаря ему": Унион поздравил с днём рождения водителя клубного автобуса

Как сообщает Opta, Петерсену принадлежит рекорд по количеству голов после выхода на замену. В такой способ 34-летний нападающий забил 33 мяча, что на 12 мячей больше, чем забил Клаудио Писарро. Он – главный джокер немецкой Бундеслиги.

В своей карьере Петерсен успел поиграть за Карл Цейсс, Энерги, Баварию, Вердер и Фрайбург. Также на его счету есть два матча за национальную сборную Германии, оба – в 2018 году.

Фрайбург в добавленное время упустил победу над Майнцом и отпустил Унион Берлин в отрыв