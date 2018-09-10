Головні новини футболу 9 вересня: Україна здолала Словаччину в Лізі націй, Франція розібралася з Нідерландами

Україна – Словаччина / фото Є. Кравса

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 вересня.

Україна переграла Словаччину

Збірна України дотиснула Словаччину в матчі Ліги націй завдяки Циганкову та Ярмоленку. Єдиний м'яч було забито з пенальті – дивіться відео гола та огляд матчу.

Головний тренер "синьо-жовтих" вважає, що ключовим було терпіння – післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка. Натомість керманич словацької збірної сумнівається в діях арбітра – післяматчева прес-конференція Яна Козака.

Президент Петро Порошенко привітав збірну України з перемогою над Словаччиною. До слова, Instat визначив найкращого гравця матчу – результат є несподіваним.

Ліга націй

Після бойкоту збірна Данії обіграла Уельс, а Болгарія здолала Норвегію. Крістіан Еріксен здивував результативістю в матчах за збірну.

Чемпіон світу Франція вдома перемогла Нідерланди з рахунком 2:1. Також Кіпр вирвав перемогу у Словенії з Вербічем, Ліхтенштейн розібрався з Гібралтаром.

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