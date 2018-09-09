Україна – Словаччина: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від матчу проти Словаччини, в якому його підопічні здобули мінімальну перемогу.

"Хочу подякувати хлопцям за те, що виконали план на матч. Гра була складна. Словаки – хороша команда. Ключову роль відіграло терпіння.

Україна – Словаччина – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Якби ми розкрились та більше грали на атаку, то отримали б проблеми. Хлопці зіграли дуже організовано. Я дав установку діяти вузько та чекати свого шансу. Циганков добре пройшов по фланзі. Якщо суддя призначив пенальті, значить, він був. Це дозволило нам виграти матч. Команда грамотно переміщувалась. Хлопці виконали все, що ми просили.

Заміна Коноплянки? Ми бачили, де можемо підсилити гру. Цей хід приніс нам успіх. Тренер повинен приймати рішення, щоб підсилити команду. Головним сьогодні був результат і ми його досягли.

Ми добре стартували в турнірі. Нам важливо втримати структуру гри. Не завжди є багато часу на підготовку. Хлопці зараз поїдуть в клуби. Кожну секунду на тренуванні доводиться використовувати, щоб надати імпульс команді.

В нашій групі ще нічого не вирішено. Попереду нас чекають складні матчі. У нас рівна група попри те, що ми маємо певну перевагу. Але завдання ще далеко не вирішене.

Я спокійно поводився під час гри? Мабуть, навчився приховувати емоції. Я переживав, було складно грати без глядачів. Коли присутні уболівальники, то й емоції трохи інші.

Хочу подякувати фан-зоні. Попри те, що на стадіоні не було глядачів, ми чули вашу підтримку. Дякую, що прийшли та підтримали команду.

Перемоги завжди укріплюють віру. Я ніколи не сумнівався в у напрямку нашої роботи. Однак про ріст команди говорити ще дуже рано. Хлопці розуміють структуру дуже добре. Ми перебуваємо на правильному шляху", – сказав Шевченко післяматчевій прес-конференції.

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