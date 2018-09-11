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Головні новини футболу 10 вересня: Португалія переграла Італію у Лізі націй, Карпати можуть змінити власника

07:00 1135 Читать на русском
Головні новини футболу 10 вересня: Португалія переграла Італію у Лізі націй, Карпати можуть змінити власника
Радість португальців / твіттер збірної Португалії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 вересня.

Україна

Львівські Карпати на порозі змін – віце-президент ФФУ може викупити клуб у Петра Димінського.

Полтавська Ворскла виплатила борги колишнім футболістам і уникла трансферного бану та зняття очок.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс заявив, що був би щасливий грати за збірну України.

Ліга націй

У групі A3 Португалія мінімально перемогла Італію завдяки голу Андре Сілви.

Натомість Швеція епічно поступилась Туреччині, а Шотландія переграла Албанію.

Також Косово впевнено перемогло Фарери, Мальта ж втримала нічию з Азербайджаном.

Інші топ-події

Легендарний екс-капітан збірної Англії Джон Террі, який тренується на базі Челсі, в останній момент передумав і відмовився переходити в Спартак.

ФІФА назвала 55 номінантів у символічну збірну року. У списку по 10 гравців з Реала та Барселони.

Стало відомо, що УЄФА веде переговори щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку. А Кріштіану Роналду залишився незадоволений словами Рамоса про найкращого гравця року.

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