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Мораєс: Я був би щасливий грати за збірну України

11:20 2176 Читать на русском
Мораєс: Я був би щасливий грати за збірну України
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс оцінив можливість виступати за збірну України.

"Збірна України – дуже хороша команда з прекрасними гравцями. Я і моя сім'я дуже любимо Україну. Нам дуже добре тут. Це було дуже важливе рішення для мене – залишитися в Україні. Вся моя родина повністю тут адаптована.

Мораєс забив за Шахтар 7 голів у стартових 8 матчах сезону та повторив показник Тейшейри

Грати за збірну України? Це була б далеко непогана річ. Я був би щасливий. Але це залежить від багатьох факторів і не тільки я приймаю це рішення", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

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Теги
Україна Україна Збірна України Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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