Мораєс: Я був би щасливий грати за збірну України

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"Коноплянка і Ярмоленко – не в найкращому тонусі". Збірна України – без трагедії, або Зінченка беруть не "просто так"
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Віце-президент ФФУ може купити КарпатиУкраїна — 10:27 2628
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"8 очок буде краще, ніж 9", або Коли російський коментатор дуже радіє: реакція соцмереж на матч Україна – СловаччинаЗбірна України — 9 вер 14567
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Україна – Словаччина: Instat визначив найкращого гравця матчу – несподіваний результатЛіга націй — 9 вер 3597
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Україна – Словаччина: драма вирішальних хвилин і нарікання на суддю, або Золоті заміни ШевченкаЛіга націй — 9 вер 14043
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