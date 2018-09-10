Мораєс: Я був би щасливий грати за збірну України

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс оцінив можливість виступати за збірну України.

"Збірна України – дуже хороша команда з прекрасними гравцями. Я і моя сім'я дуже любимо Україну. Нам дуже добре тут. Це було дуже важливе рішення для мене – залишитися в Україні. Вся моя родина повністю тут адаптована.

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Грати за збірну України? Це була б далеко непогана річ. Я був би щасливий. Але це залежить від багатьох факторів і не тільки я приймаю це рішення", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

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