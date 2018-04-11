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РОМА - БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Головні новини футболу 10 квітня: Рома сенсаційно вибила Барселону з Ліги чемпіонів, Ліверпуль вийшов у півфінал

07:00 1473 Читать на русском
Головні новини футболу 10 квітня: Рома сенсаційно вибила Барселону з Ліги чемпіонів, Ліверпуль вийшов у півфінал
Рома сенсаційно вибила Барселону з Ліги Чемпіонів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 квітня.

Ліга чемпіонів: Рома та Ліверпуль вийшли у півфінал

Рома здобула фантастичну перемогу над Барселоною у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0, що дозволило римлянам вийти у півфінал турніру. В першому матчі Барселона розгромила Рому 4:1.

Рома стала лише третьою командою в історії, яка відіграла 3 голи у плей-офф Ліги чемпіонів. Попри сенсаційну поразку Барселони Мессі та Іньєста встановили унікальний рекорд турніру.

У ще одному матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ Ліверпуль на виїзді переміг Манчестер Сіті та пробився у наступну стадію. Гвардіола був вилучений у перерві гри.

Пятов підписав новий контракт з Шахтарем

Шахтар оголосив про підписання нової угоди із голкіпером національної збірної України Андрієм Пятовим.

За словами генерального директора "гірників" Сергія Палкіна, у клубі раді продовженню співпраці з досвідченим голкіпером та впевнені, що у найближчі роки ворота Шахтаря будуть на замку.

Циганков та Фонсека – найкращі в Україні у березні

Віктор Циганков – найкращий футболіст України у березні 2018 року. Півзахисник Динамо переміг в опитуванні, яке провів "Футбол 24" серед 11 авторитетних членів журі.

Серед тренерів тріумфував Паулу Фонсека. Португальський спеціаліст випередив головного тренера Динамо Олександра Хацкевича, який у опитуванні фінішував другим.

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