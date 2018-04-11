Рома розгромила Барселону 3:0 та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів: огляд матчу

Рома зіграла з Барселоною в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Читайте огляд матчу на сайті Футбол 24.

Рома здобула перемогу над Барселоною у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0, що дозволило римлянам вийти в полуфінал турніру. В першому матчі Барселона розгромила Рому 4:1.

Гол за Рому на старті матчу забив Едін Джеко, реалізувавши вихід один на один з голкіпером після пасу Де Россі. Після перерви Джеко заробив пенальті, який реалізував Де Россі. Вирішальний гол на 82-й хвилині забив Манолас.

Рома увійшла в історію

Мало хто вірив у камбек Роми, але тим більш цінний цей результат для історії "вовків", Ліги чемпіонів та історії Гри.

Рома стала третьою в історії командою, кому вдався камбек після мінус трьох і більше голів поразки в першому матчі: після Депортіво (дуель з Міланом) та легендарного камбеку Барселони в протистоянні з ПСЖ.

На наших очах написана нова сторінка в історії Ліги чемпіонів. Хто дивився матч в прямому ефірі – будете розповідати про гру онукам.

Барса приїхала в Рим на екскурсію

Однією з головних причин ганебної поразки Мессі та компанії – Барселона приїхала в Рим відстояти перевагу після 4:1. Не вірите? Вважаєте, це не більше, ніж журналістський штамп? Тоді, будь ласка, перегляньте перший гол Роми!

6-та хвилина матчу, обидві команди повні сил та енергії. Рома розпочинає атаку через капітана, Даніеле Де Россі, якого взагалі ніхто не зустрічає і не пресингує. Де Россі покрутився з м’ячем і вирішив закинути його на хід Едіну Джеко.

Вся гра Барселони була схожа на сподівання на індивідуальні дії гравців, особливо Ліонеля Мессі. Може, з іншим суперником й проканало б, але не з Ромою. Римляни фактично нейтралізували лідерів Барси, а коли це не вдавалося – на останньому рубежі впевнено допомагав Аліссон.

Герой матчу – божественний Джеко

Пам’ятаєте, хто вибив Шахтар з Ліги чемпіонів? Едін Джеко. Протягом матчу не покидала думка, що якщо хтось і зможе стати локомотивом перемоги Роми, то це боснієць. Едін чіплявся за м’ячі, постійно шукав шпарини у захисті і знаходив їх.

А гол Едіна – це взагалі маленький шедевр. Джеко філігранно прийняв в один дотик передачу Де Россі на 40-50 метрів, паралельно відтісняючи захисників (Альбу та Умтіті), а другим дотиком пробив повз тер Штегена.

Другий гол – робота того ж Джеко. Боснійський форвард переграв Піке в штрафному, який спочатку не зміг завалити нападника руками, проте збив з ніг "в партері". 100% пенальті, який Джеко віддав капітану.

Грек Манолас довершив справу, яку розпочав Едін Джеко. Без Джеко не було б цієї історичної перемоги, як і нещодавно, можливо, не було б проходу Шахтаря. Однозначно це MVP Роми.

Цікаві факти

Рома не пропустила жодного голу вдома в цій Лізі чемпіонів!

Рома виграла цього сезону вдома 4 матчі ЛЧ з 5ти – 5-й матч нічия з Атлетіко (0:0). В тому числі обіграний Шахтар (1:0).

Це третій в історії ЛЧ камбек в плейофф після мінус трьох і більше голів в першому матчі.

Джеко забив 6 голів в 10 матчах ЛЧ.

В останніх 2 матчах перед матчем в Римі Барселона забила Ромі 10 голів (4:1 та 6:1).

Рома перемогла Барселону вперше за 16 років. Римляни обігрували каталонців в ЛЧ сезону 2001/02 з рахунком 3:0.

Барселона програла вперше майже за 3 місяці. Барса поступилась Еспаньйолу 0:1 в Кубку Іспанії 17 січня 2018-го.

Рома – Барселона – 3:0 (перший матч – 1:4)

Голи: Джеко (6), Де Россі (58, пенальті), Манолас (82)

Рома: Аліссон – Манолас, Фасіо, Жуан Жезус – Флоренці, Наінгголан (Ель-Шаараві, 77), Де Россі, Стротман, Коларов – Джеко, Шик (Ундер, 73)

Запасні: Скорупскі, Пеллегріні, Гоналон, Перес, Жерсон

Барселона: тер Штеген – Семеду (Дембеле, 85), Піке, Умтіті, Альба – Серхі Роберто, Ракітіч, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Іньєста (Андре Гомеш, 81) – Мессі, Суарес

Запасні: Сіллессен, Деніс Суарес, Паулінью, Вермален