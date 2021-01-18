Для аудиторії такий старт доволі ранній, проте, з огляду на підсумки неординарного у всіх сенсах 2020 року та масштабні футбольні перспективи року 2021-го, команді та функціонерам є чим поділитися з уболівальниками! І символічно зробити це саме в завершальне свято різдвяного циклу – Водохреще!

Гостями ефіру стануть президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, головний тренер національної команди Андрій Шевченко, гравці синьо-жовтих Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, а також генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

На прихильників футболу чекають 45 хвилин ексклюзивного ефіру про життя головної команди країни. Ведучі проєкту та зіркові спікери підіб’ють підсумки виступів збірної у 2020 році та розкажуть про те, які виклики чекатимуть на команду у році, що вже настав.

Також в ефірі програми буде привідкрито завісу, які саме активності приготував для вболівальників новий національний спонсор збірної України – бренд "Львівське", угода з яким розпочалася із січня 2021-го й триватиме протягом чотирьох років. І першою з них стане розіграш у прямому ефірі п'яти ексклюзивних подарункових боксів уболівальників від нового партнера національної збірної!

Розпочни новий футбольний рік із "Головною командою" і вболіваймо за Україну!

19 січня. 21.45. Прямий ефір на телеканалі "Футбол 1", "Головна команда. Різдвяні підсумки".