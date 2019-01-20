Головко: З приходом Шевченка я відключив мозок і працював на першу команду

Екс-наставник молодіжної збірної України Олександр Головко розповів про співпрацю з тренером національної команди Андрієм Шевченком.

"Було по-різному. Андрій прийшов зі своїм баченням футболу, а ми вже тут працюємо давно. Відразу все міняти і перебудовувати я, звичайно ж, не погодився. Я вже зрілий тренер і можу робити те, що вважаю за потрібне. Але працюючи в системі, потрібно підлаштовуватися під першу команду.

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Ми з Андрієм переговорили, домовилися, як це буде озвучено. Будь-який виклик в першу команду не обговорювався. Треба – значить треба. Я відключив мозок і працював на першу команду.

Хлопці, яких тренерський штаб першої команди відпускав до нас, приїжджали і відразу включалися в роботу "молодіжки", – розповів Головко у інтерв'ю Tribuna.com.

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