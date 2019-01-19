Голкіпер, яким цікавиться Динамо, порвав мережу вкиданням м'яча з рук на Кубку Азії 2019 – він брав пенальті від Роналду

Аліреза Бейранванд у складі збірної Ірану вийшов в 1/8 Кубка Азії 2019. Воротар, який заявляв про інтерес київського Динамо до своєї персони і зупиняв самого Роналду, вразив своїм пасом у матчі проти Іраку, але цікавий не тільки цим.

Голкіпер іранського чемпіона Персеполіса, якого Трансфермаркт оцінює у 2 мільйони євро, вже феєрив під час ЧС-2018. У його кваліфікації Аліреза не пропускав 11 матчів поспіль, а не вберіг свої ворота лише в одній зустрічі. На останньому Мундіалі 26-річний страж воріт пропустив лише по голу від топових Іспанії та Португалії, а в матчі проти останньої приніс своїй країні нічию – парирував пенальті від Кріштіану Роналду. Нещодавно з новою силою відновились чутки про інтерес Динамо до Бейранванда, які стартували ще влітку. І коли дивишся на його статистику та подібні паси, зовсім не дивуєшся.

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Бейранванд вчергове шокував телеглядачів своїм вкиданням м'яча з рук майже до чужого штрафного майданчика. "Це повинен бути якийсь рекорд", – у соцмережах вболівальники не вірили своїм очам під час перегляду матчу Іран – Ірак (0:0).

Just wow



Iran's Alireza Beiranvand with the ultimate throw!



Up to the challenge, @Alissonbecker, @edersonmoraes93, @D_DeGea? pic.twitter.com/wJNMA5MA7h — Goal (@goal) 17 січня 2019 р. Goal.com запитує, чи зможуть відповісти на подібний челендж найкращі голкіпери АПЛ Едерсон, Давід Де Хеа, Аліссон. Бейранванд видав в останньому матчі також крутий сейв, потягнувши снаряд з-під поперечини. На Кубку Азії за 3 матчі Іран з ним у рамці не пропустив жодного гола! games.

clean sheets.



Well done to Alireza Beiranvand and #TeamMelli defense. pic.twitter.com/6fSOj7k6LB — PersianFootball.com (@PersianFutbol) 16 січня 2019 р. "Цей вид спорту не для нього. Йому варто перейти в метальники диску", – не стримували захвату в мережі. Сам Бейранванд зізнався, що хотів би покинути Іран після Чемпіонату світу. Воротар мріє про АПЛ, вважає ідеальним кіпером екс-гравця Манчестер Юнайтед Едвіна ван дер Сара, але рівняється на Ліверпуль як клуб з традиціями та особливою культурою. На Мундіалі іранець дуже хотів пройти у плей-офф, щоб показати всьому світові ще більше своїх можливостей. Потягнути пенальті від Роналду? Нічого особливого, якщо ви здатні кілька годин провести за аналізом ударів Кріштіану з позначки, як це зробив страж воріт збірної Ірану, вивчаючи до деталей усе – від його погляду до того, як ставить свою ногу. "Я завжди хочу стати причиною перемоги моєї команди. Навіть тоді, коли ми виграємо 1:0, я можу стати гравцем матчу, хоча не забиваю голів". Відзначимо, що потенційний новачок Динамо домовився з Пересполісом про те, що може нарешті покинути клуб цього місяця. Якщо після ЧС-2018 не вдалось, то Кубок Азії може стати новим трампліном. Серед можливих напрямків продовження кар'єри, крім Європи, також Китай і країни Перської затоки. Він починав мріяти про великі звершення у наметах поруч з іншими представниками свого кочівного племені, життя яких минало за простою сільськогосподарською працею. Час у тих краях начебто затримався. З футболом можна було пересікатись лише по радіо, слухаючи трансляції. Свій рідкісний навик викидати м'яч через все поле сформував, граючи у традиційну тамтешню гру Дал Паран, де потрібно було кидати камені на довгі відстані. Тепер це крута опція починати контратаки для його команд! Одного дня 12-річний Бейранванд переїхав навчатись у Тегеран і випадково зачепився за свій шанс. Пастух, чий батько бачив прості перспективи – працювати за копійки, як і всі в родині. "Забудь і засунь якнайдалі свої марні мрії про футбол". Тато ненавидів цю гру. Якось навіть порвав воротарські рукавички – довелось грати без них. Втеча з дому була єдиним виходом. Спав під відкритим небом біля тренувального табору, працював в автомийці та прибиральником. Людям стало шкода цього хлопчини, який здавався простим жебраком. Колеги порадили йому розповісти про свої мрії легендарному екс-форварду Баварії Алі Даеї. Аліреза ж хотів бути форвардом, ним і починав у дитинстві. Зрештою, завдяки травмі голкіпера пробився на цю позицію і вже ніколи не хотів повернутись до попереднього життя. Зараз може похвалитись видатною статистикою: за понад 90 ігор у складі титулованого Персеполіса Аліреза пропустив майже стільки ж (58 голів), скільки провів сухих матчів (54). Бейранванд не просто надихає – він справжній національний герой, який вже не вперше розриває соцмережі. Після ЧС-2018 допоміг Персеполісу вийти у фінал Ліги чемпіонів Азії, де поступились лише Касімі. Це зовсім не той випадок, коли великим гравцям з непересічним талантом не вистачає духу та бажання бути чемпіонами. Його девіз – працювати тільки важче з кожним новим успіхом, а не розкошувати на лаврах. Він здатен проявити себе в Європі. Дивовижний дух і велике серце – з таким набором свого воротаря Іран розраховує підкорити Кубок Азії 2019.

Іранський воротар викинув м'яч рукою до штрафного суперника (ВІДЕО)