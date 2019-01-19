Головко пояснив, що може змусити Циганкова довше залишатися в Динамо

Екс-головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко оцінив прогрес півзахисника Динамо Віктора Циганкова.

"Циганков – дуже якісний футболіст. Зі всіма плюсами і мінусами. Як будь-яка неординарна особистість він має і хороші якості, і не дуже хороші. Але це допомагає йому ставати лідером.

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Він демонструє той футбол, який йому властивий, і демонструє зараз його максимально. Як буде далі? Стовідсотково поряд з ним повинні бути такі ж гравці, як і він. Якщо таких хлопців не буде, його запал може перейти в регрес і він, швидше за все, буде думати про закордон.

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Не факт, що Циганков вийшов би на цей рівень, якби в Динамо залишився Ярмоленко, оскільки позиції на полі приблизно однакові", – сказав Головко в ефірі YouTube-програми TrenДец.