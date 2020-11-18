"Сватають всіх динамівців, які десь якось тримають рамку. Тренувати Динамо – це честь, але він повинен бути готовий. Ризикувати не можна. Не можу сказати, що десь ризикували, коли призначили попередніх тренерів.

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Головний приклад відсутності ризику – це Ребров. Він знав зсередини всю ситуацію, як це працює. А не просто брати динамівця, ще цей лайливий вираз "динамівське серце", яке чомусь набуло номінальною ефект.

Мене це з одного боку ображає. В цьому нічого поганого немає, що людина вболіває за клуб і знає, як треба працювати, але клуб вже інший, а він не може з цим змиритися і намагається повернути минуле. Будь-який тренер або функціонер, який там працює, не розуміє, що світ змінився. Нікому це нецікаво. Потрібно рухатися вперед.

Тому прихід Луческу або іншого тренера – це емоції. Якщо це працює – вперед. Це був хайп і круто з боку президента. Я набрав попкорну і чекав, що ж це буде", – поділився Головко в інтерв'ю Sportarena.

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