Головко объяснил, почему поддержал решение Суркиса назначить Луческу в Динамо
Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко поделился мыслями насчет смены тренеров в киевском клубе.
"Сватают всех динамовцев, которые где-то как-то держат рамку. Тренировать Динамо – это честь, но он должен быть готов. Рисковать нельзя. Не могу сказать, что где-то рисковали, когда назначили предыдущих тренеров.
Луческу провел разговор с автором слухов об отставке румына
Главный пример отсутствия риска – это Ребров. Он знал изнутри всю ситуацию, как это работает. А не просто брать динамовца, еще это нецензурное выражение "динамовское сердце", которое почему-то получило нарицательный эффект.
Меня это с одной стороны обижает. В этом ничего плохого нет, что человек болеет за клуб и знает, как надо работать, но клуб уже другой, а он не может с этим смириться и пытается вернуть прошлое. Любой тренер или функционер, который там работает, не понимает, что мир изменился. Никому это неинтересно. Нужно двигаться вперед.
Поэтому приход Луческу или иного тренера – это эмоции. Если это работает – вперед. Это был хайп и круто со стороны президента. Я набрал попкорна и ждал, что же это будет", – поделился Головко в интервью Sportarena.
Динамо потрібен Назаренко: чому новачок Шевченка здатний підсилити команду Луческу