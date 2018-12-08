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Головко підігрів інтерес Динамо до нідерландського форварда Живковіча

09:42 555 Читать на русском
Головко підігрів інтерес Динамо до нідерландського форварда Живковіча
Рішайро Живковіч / Фото ФК Аякс

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко дав характеристику 22-річному нідерландському форварду Остенде Рішайро Живковічу, на якого полює київське Динамо.

"На Живковіча я звернув увагу навіть не в матчі з Україною, а ще під час перегляду поєдинку попереднього туру Латвія (U-21) – Нідерланди (U-21). Цей нападник запам'ятався тим, що весь час опинявся там, де було небезпечно. Цікавий хлопець! Але це на тлі Латвії. З іншого боку, на цьому рівні серед тих, хто виходить в стартовому складі, поганих футболістів немає. Апріорі.

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Бачив і те, як Живковіч вступає в гру, виходячи на заміну. Він – класичний приклад ситуації, коли у команди є лава запасних. Живковіч не просто виходить на поле, а саме підсилює гру команди на своїй позиції, при цьому не руйнуючи її тактичний малюнок гри.

Але я не буду давати поради Динамо. Будь-який футболіст може перейти в будь-який клуб, але завжди буде стояти питання, на яке ми не будемо знати відповідь: заграє він в цьому клубі, чи ні? Вплинути на це може багато чинників: акліматизація, оточення, конкуренти на позиції, і так далі", – цитує Головка dynamo.kiev.ua.

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