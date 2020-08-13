Головко очолить команду Першої ліги по завершенню сезону

Контракт з екс-зіркою Динамо підписали на 2 роки, повідомляє ТК Футбол. Контракт набуде чинності вже по завершенню поточного сезону Першої ліги.

Головко назвав єдиного тренера, якого остерігався Лобановський

Останні два роки Головко не займався тренерською діяльністю та працював футбольним експертом. Раніше Олександр був наставником молодіжних збірних України різних вікових груп – від U-16 до U-21.

Нагадаємо, Кремінь наразі посідає 13 місце в турнірній таблиці Першої ліги та забезпечив себе від вильоту в нижчий дивізіон. Наразі команду очолює Сергій Ященко.

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