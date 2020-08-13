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Головко очолить команду Першої ліги по завершенню сезону

17:12 - Читать на русском
Головко очолить команду Першої ліги по завершенню сезону
Олександр Головко / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер молодіжної збірної України Олександр Головко тренуватиме першоліговий Кремінь з прийдешнього сезону.

Контракт з екс-зіркою Динамо підписали на 2 роки, повідомляє ТК Футбол. Контракт набуде чинності вже по завершенню поточного сезону Першої ліги.

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Останні два роки Головко не займався тренерською діяльністю та працював футбольним експертом. Раніше Олександр був наставником молодіжних збірних України різних вікових груп – від U-16 до U-21.

Нагадаємо, Кремінь наразі посідає 13 місце в турнірній таблиці Першої ліги та забезпечив себе від вильоту в нижчий дивізіон. Наразі команду очолює Сергій Ященко.

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Теги
Перша ліга Кремінь Кремінь Олександр Олександр Головко
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