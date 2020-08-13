Головко возглавит команду Первой лиги по завершению сезона

Контракт с экс-звездой Динамо подписали на 2 года, сообщает ТК Футбол. Контракт вступит в силу уже по завершению текущего сезона Первой лиги.

Головко назвал единственного тренера, которого опасался Лобановский

Последние два года Головко не занимался тренерской деятельностью и работал футбольным экспертом. Ранее Александр был наставником молодежных сборных Украины различных возрастов – от U-16 до U-21.

Напомним, Кремень сейчас занимает 13 место в турнирной таблице Первой лиги и обезопасил себя от вылета в низший дивизион. Сейчас команду возглавляет Сергей Ященко.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з Базелем