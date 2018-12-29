Головко може замінити Скрипника на тренерському містку Риги

Екс-тренер молодіжної збірної України Олександр Головко може очолити клуб з Латвії.

ФК Рига розглядала можливість запрошення на посаду головного тренера команди Олександра Головка, який нещодавно покинув збірну України U-21, повідомляє Dynamomania.

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Зазначається, що латвійський клуб шукає потенційну заміну Віктору Скрипнику, адже є ймовірність того, що він невдовзі покине команду. Однак, повідомляється, що Рига поки що вирішила не робити офіційну пропозицію Головку, вочевидь, сподіваючись, що Скрипник залишиться біля керма команди.

Раніше лунала інформація, що Скрипник може очолити один з російських клубів. Українець очолив Ригу 5 липня, і з тих пір команда впевнено вирвалась на 1 сходинку, на якій і завершила сезон, випередивши найближчого конкурента на 9 очок.

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