Головко: Мені звільнили з формулюванням "не впорався із завданням", навіть не дали слова сказати

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко розповів про своє звільнення з тренерського містка "синьо-жовтих".

"Як я дізнався про своє звільнення? 16 грудня на засіданні Комітету національних збірних Мирон Маркевич оголосив мені про це. Сказали, що я не впорався із завданням, не вивів команду на Євро-2019.

У контракті написано не тільки про підготовку кадрів, але і про завоювання путівки на Євро. Я нічого на засіданні комітету не пояснював. Мене просто поставили до відома про таке рішення, хоча і могли спочатку дати слово. Мене звільнили до засідання виконкому, з формулюванням "не впорався із завданням".

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Головні підсумки моєї роботи у збірній України U-21? Той факт, що дев'ять гравців молодіжки поповнили національну команду. Крім того, ми зробили все, щоб вийти на чемпіонат Європи, розуміючи при цьому, що нам протистояли такі сильні суперники, як Англія і Нідерланди. У боротьбі за путівку на Євро ми були до останнього туру, і в цьому велика заслуга хлопців, незважаючи на проблеми. За два роки ми програли тільки Англії і Шотландії.

Плани на майбутнє? Я тренер і повинен тренувати. Як все складеться далі, не знаю. Можу тільки повідомити, що у мене буде робота іншого плану, але обов'язково в сфері футболу", – цитує Головка Команда№1.

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Невдовзі про звільнення буде оголошено офіційно під час Виконкому ФФУ. Нагадаємо, Олександр Головко тренує збірну України U-21 з 2015 року, до цього наставник працював у збірних України різного віку.