Головко довикликав двох хавбеків та назвав заявку "молодіжки" на матч з Грузією

Став відомий склад молодіжної збірної України на товариський матч проти Грузії.

Молодіжна збірна України розпочала роботу перед товариським матчем з грузинською "молодіжкою", повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Збірна України зібралася у Києві

Наставник "жовто-синіх" Олександр Головко викликав на збір ще двох півзахисників. Це Володимир Якимець (Шахтар, Донецьк) та Вадим Янчак (Львів). Повний список гравців, до якого увійшли 20 прізвищ, виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Кожухар (Чорноморець), Євген Кучеренко (Шахтар).

Захисники: Владислав Дубінчак (Арсенал-Київ), Євген Чеберко (Зоря), Орест Лебеденко (Карпати), Олексій Биков (Маріуполь), Владислав Бабогло (Олександрія).

Півзахисники: Олександр Петрусенко, Юрій Шпирка, Роман Вантух, Євген Смирний (усі – Динамо), Дмитро Топалов, Володимир Якимець (обидва – Шахтар), Богдан Лєднєв, Максим Луньов (обидва – Зоря), Вадим Янчак (Львів).

Нападники: Станіслав Біленький (ДАК, Словаччина), Назарій Русин (Динамо), Владислав Вакула (Маріуполь), Олег Кожушко (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, що спаринг зі збірною Грузії відбудеться 16 листопада на НТК ім. В. Баннікова. Початок – о 15.00.