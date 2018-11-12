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Головко довызвал двух хавбеков и назвал заявку "молодежки" на матч с Грузией

21:00 51 Читати українською
Головко довызвал двух хавбеков и назвал заявку "молодежки" на матч с Грузией
Александр Головко / Фото: ФФУ

Стал известен состав молодежной сборной Украины на товарищеский матч против Грузии.

Молодежная сборная Украины начала работу перед товарищеским матчем с грузинской "молодежкой", сообщает официальный сайт ФФУ.

Сборная Украины собралась в Киеве

Наставник "желто-синих" Александр Головко вызвал на сбор еще двух полузащитников. Это Владимир Якимец (Шахтер, Донецк) и Вадим Янчак (Львов). Полный список игроков, в который вошли 20 фамилий, выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Кожухарь (Черноморец), Евгений Кучеренко (Шахтер).

Защитники: Владислав Дубинчак (Арсенал-Киев), Евгений Чеберко (Зоря), Орест Лебеденко (Карпаты), Алексей Быков (Мариуполь), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Александр Петрусенко, Юрий Шпирка, Роман Вантух, Евгений Смирный (все – Динамо), Дмитрий Топалов, Владимир Якимец (оба – Шахтер), Богдан Леднев, Максим Лунев (оба – Заря), Вадим Янчак (Львов).

Нападающие: Станислав Беленький (ДАК, Словакия), Назарий Русин (Динамо Киев), Владислав Вакула (Мариуполь), Олег Кожушко (СК Днепр-1).

Напомним, что спарринг со сборной Грузии состоится 16 ноября на НТК им. В. Банникова. Начало – в 15.00.

Товарищеские матчи

Украина U-21 - Грузия U-21: Пятница 16 ноября 2018

Украина U-21
до матча
3
дн
:
16
час
:
9
мин
Грузия U-21
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