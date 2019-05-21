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Гольова перестрілка Лаціо та Болоньї у відеоогляді нічийного матчу Серії А

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Гольова перестрілка Лаціо та Болоньї у відеоогляді нічийного матчу Серії А
Лаціо – Болонья / твіттер Болоньї

Римський Лаціо та Болонья не змогли виявити сильнішого в поєдинку 37-го туру чемпіонату Італії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

14’ Карлос Хоакін Корреа
59’ Бартоломеу Жасінту Бастуш
80’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
 
Андреа Полі 50’
Маттіа Дестро 52’
Рікардо Орсоліні 64’
14’ Карлос Хоакін Корреа
50’ Андреа Полі
52’ Маттіа Дестро
59’ Бартоломеу Жасінту Бастуш
64’ Рікардо Орсоліні
80’ Сергєй Мілінковіч-Савіч

Римляни повели в рахунку вже на 14-й хвилині: Хоакін Корреа класно розібрався з оборонцем і легко перекинув м'яч через голкіпера гостей.

Лаціо у надрезультативному матчі розписав бойову нічию з Болоньєю

Та справжній голепад розпочався у другій половині гри. Полі та Дестро в дебюті тайму вивели Болонью вперед. Далі більше – спочатку Бастуш зрівняв рахунок, але Орсоліні через 4 хвилини добре зорієнтувався при подачі кутового й знову зробив гостей лідером.

Та останнє слово в матчі було за господарями. У ролі джокера виступив Сергєй Мілінковіч-Савіч: серб вийшов на заміну на 72-й хвилині, а вже за 8 хвилин красивим ударом зі штрафного встановив остаточний рахунок у поєдинку – 3:3!

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Відеоновини Італія Лаціо Лаціо Болонья Болонья Лаціо - Болонья
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