Гольова перестрілка Лаціо та Болоньї у відеоогляді нічийного матчу Серії А

Римський Лаціо та Болонья не змогли виявити сильнішого в поєдинку 37-го туру чемпіонату Італії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

Римляни повели в рахунку вже на 14-й хвилині: Хоакін Корреа класно розібрався з оборонцем і легко перекинув м'яч через голкіпера гостей.

Лаціо у надрезультативному матчі розписав бойову нічию з Болоньєю

Та справжній голепад розпочався у другій половині гри. Полі та Дестро в дебюті тайму вивели Болонью вперед. Далі більше – спочатку Бастуш зрівняв рахунок, але Орсоліні через 4 хвилини добре зорієнтувався при подачі кутового й знову зробив гостей лідером.

Та останнє слово в матчі було за господарями. У ролі джокера виступив Сергєй Мілінковіч-Савіч: серб вийшов на заміну на 72-й хвилині, а вже за 8 хвилин красивим ударом зі штрафного встановив остаточний рахунок у поєдинку – 3:3!