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Голевая перестрелка Лацио и Болоньи в видеообзоре ничейного матча Серии А

21 мая 00:45 47 Читати українською
Голевая перестрелка Лацио и Болоньи в видеообзоре ничейного матча Серии А
Лацио – Болонья / твиттер Болоньи

Римский Лацио и Болонья не смогли выявить сильнейшего в поединке 37-го тура чемпионата Италии. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча.

14’ Карлос Хоакин Корреа
59’ Бартоломеу Жасинту Бастуш
80’ Сергей Милинкович-Савич
 
Андреа Поли 50’
Маттиа Дестро 52’
Рикардо Орсолини 64’
14’ Карлос Хоакин Корреа
50’ Андреа Поли
52’ Маттиа Дестро
59’ Бартоломеу Жасинту Бастуш
64’ Рикардо Орсолини
80’ Сергей Милинкович-Савич

Римляне повели в счете уже на 14-й минуте: Хоакин Корреа классно разобрался с защитником и легко перебросил мяч через голкипера гостей.

Лацио в сверхрезультативном матче расписал боевую ничью с Болоньей

Но настоящий голепад начался во второй половине игры. Поли и Дестро в дебюте тайма вывели Болонью вперед. Дальше больше – сначала Бастуш сравнял счет, но Орсолини 4 минуты спустя хорошо сориентировался при подаче углового и снова сделал гостей лидером.

Однако, последнее слово в матче было за хозяевами. В качестве джокера выступил Сергее Милинкович-Савич: серб вышел на замену на 72-й минуте, а уже через 8 минут красивым ударом со штрафного установил окончательный счет в поединке – 3:3!

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Италия Видеоновости Лацио Лацио Болонья Болонья Лацио - Болонья
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