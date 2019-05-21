Голевая перестрелка Лацио и Болоньи в видеообзоре ничейного матча Серии А

Римский Лацио и Болонья не смогли выявить сильнейшего в поединке 37-го тура чемпионата Италии. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча.

Римляне повели в счете уже на 14-й минуте: Хоакин Корреа классно разобрался с защитником и легко перебросил мяч через голкипера гостей.

Лацио в сверхрезультативном матче расписал боевую ничью с Болоньей

Но настоящий голепад начался во второй половине игры. Поли и Дестро в дебюте тайма вывели Болонью вперед. Дальше больше – сначала Бастуш сравнял счет, но Орсолини 4 минуты спустя хорошо сориентировался при подаче углового и снова сделал гостей лидером.

Однако, последнее слово в матче было за хозяевами. В качестве джокера выступил Сергее Милинкович-Савич: серб вышел на замену на 72-й минуте, а уже через 8 минут красивым ударом со штрафного установил окончательный счет в поединке – 3:3!