Голодюк покинув угорський Залаегерсег

Екс-гравець Карпат Олег Голодюк знову залишився без клубу.

Український півзахисник угорського Залаегерсега Олег Голодюк розірвав контракт зі своєю командою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Трудова угода припинена за обопільною згодою сторін, а основна причина такого рішення – постійні травми, які завадили українцю проявити себе в команді.

Нагадаємо, 32-річний вихованець рівненського футболу більшу частину своєї кар’єри провів у Карпатах, де й заробив собі ім’я. Окрім львівського клубу, Голодюк один сезон відіграв за Ворсклу та півроку провів в угорському Халадаші.

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