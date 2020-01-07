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Власником Карпат може стати мільярдер із Росії, – ЗМІ

19:05 75 Читать на русском
Власником Карпат може стати мільярдер із Росії, – ЗМІ
Михайло Фрідман / Фото з відкритих джерел

Львівські Карпати можуть зазнати насправді революційних змін у вигляді зміни власника.

За інформацією джерел, наближених до російського олігарха Михайла Фрідмана, росіянин вивчає можливість придбання львівських Карпат, повідомляє видання Fckarpaty.com.ua. Він начебто планує викупити частки як у Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського.

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До слова, Фрідман – уродженець Львова і має подвійне громадянство Росії та Ізраїлю. 55-річний підприємець є співвласником і головою наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". Має Фрідман безпосереднє відношення до Львова і сьогодні: він є ініціатором і спонсором щорічного музичного фестивалю "Альфа Джаз Фест", а його "Альфа-Банк" працює у місті Лева.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли на останній сходинці, маючи у своєму активі 11 очок.

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Карпати Карпати Ігор Коломойський Петро Димінський
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