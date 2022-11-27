Голкіпери з різними обличчями у відеоогляді матчу Японія – Коста-Ріка – 0:1
15:18 - Читать на русском
Японія мінімально поступилася Коста-Ріці у 2 турі чемпіонату світу. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
81’ Кейшер Фуллер
Японці весь матч домінували, але так і не спромоглися забити. Заважали власна неточність і Кейлор Навас, який реабілітувався за 7 пропущених голів від іспанців у минулій грі.
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На 81-й хвилині "самураїв" покарали за марнотратство, коли їхній голкіпер зіграв не надто вдало. 33-річний Шуїчі Гонда не дотягнувся до м'якого удару Фуллера – єдина точна спроба костаріканців за весь матч виявилася переможною!
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