Японці весь матч домінували, але так і не спромоглися забити. Заважали власна неточність і Кейлор Навас, який реабілітувався за 7 пропущених голів від іспанців у минулій грі.

Коста-Ріка сенсаційно обіграла Японію на ЧС-2022 – шокуюча помилка "самураїв" та 1 фатальний удар у площину

На 81-й хвилині "самураїв" покарали за марнотратство, коли їхній голкіпер зіграв не надто вдало. 33-річний Шуїчі Гонда не дотягнувся до м'якого удару Фуллера – єдина точна спроба костаріканців за весь матч виявилася переможною!