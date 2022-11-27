Япония минимально уступила Коста-Рике во 2 туре чемпионата мира. Смотрите видео гола и обзор матча.

Японцы весь матч доминировали, но так и не смогли забить. Мешали собственная неточность и Кейлор Навас, реабилитировавшийся за 7 пропущенных голов от испанцев в прошлой игре.

Коста-Рика сенсационно обыграла Японию на ЧМ-2022 – шокирующая ошибка "самураев" и 1 роковой удар в створ

На 81-й минуте "самураев" наказали за расточительство, когда их голкипер сыграл не слишком удачно. 33-летний Шуичи Гонда не дотянулся до мягкого удара Фуллера – единственная точная попытка костариканцев за весь матч оказалась победной!