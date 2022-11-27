Голкиперы с разными лицами в видеообзоре матча Япония – Коста-Рика – 0:1
15:18 - Читати українською
Япония минимально уступила Коста-Рике во 2 туре чемпионата мира. Смотрите видео гола и обзор матча.
завершено
81’ Кейшер Фуллер
Японцы весь матч доминировали, но так и не смогли забить. Мешали собственная неточность и Кейлор Навас, реабилитировавшийся за 7 пропущенных голов от испанцев в прошлой игре.
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На 81-й минуте "самураев" наказали за расточительство, когда их голкипер сыграл не слишком удачно. 33-летний Шуичи Гонда не дотянулся до мягкого удара Фуллера – единственная точная попытка костариканцев за весь матч оказалась победной!
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