Японія стала автором однієї з найгучніших сенсацій ЧС-2022, обігравши у першому турі Німеччину. Менше пощастило Коста-Ріці, яка жахливо зганьбилася проти іспанців, пропустивши аж 7 м'ячів. Потенційна перемога "cиніх самураїв" над андердогом групи не гарантувала їм місця у плей-офф, потрібно було ще дочекатися чергової осічки Бундестім. Однак, усе завершилося трохи інакше.

У стартовій чверті японці більше контролювали м'яч, а "трікол" організовано захищалися. Колись багатообіцяючий талант Арсенала Жоель Кемпбелл, який встиг змінити з десяток клубів, намагався брати гру на себе. Та його спалахів було недостатньо – Коста-Ріка взагалі не загрожувала воротам азійців.

Японія намагалася високо пресингувати і швидко пересувати м'яч, проте у фінальній третині з'являлися серйозні проблеми. Кілька неточних передач зіпсували 2-3 небезпечні підходи "самураїв" до середини першого тайму. Загалом команди грали без воріт, а деякі уболівальники відверто засинали. Кемпбелл продемонстрував пародію на удар – настільки кволий, що це навіть соромно вносити до статистики. Японці відповіли власним заблокованим пострілом.

"Ми прийшли дивитися не бусідо". Терпець увірвався навіть коментатору Роберто Моралесу після кількох жорстких фолів. Відзначився Контрерас, який пішов у стик прямою ногою і заслужено отримав першу жовту у матчі. Ямане відповів грубістю на грубість – другий "гірчичник" не забарився. У непоступливій боротьбі, з мінімом власне футболу, завершився перший тайм.

У перерві Іто та Асано вийшли замість Нагатомо та Уеди. Дочекалися! Кейлор Навас виконав божественний сейв після красивого пострілу Моріто з-за меж карного. Перший удар у площину за 46 хвилин гри. Японці повернулися з роздягальні дуже зарядженими. Коста-Ріку затиснули у штрафному майданчику, ще два небезпечні удари "самураїв" прийняли на себе захисники. Команда Луїса Суареса рідко переходила центр поля.

Японці продовжували нагнітати, Сома цілив у дальню дев'ятку, але м'яч звалився з ноги. Дуарте ледь не привіз на рівному місці – Кейлор вчасно вийшов з воріт і ліквідував небезпеку. Той же Сома з переспективного штрафного пробив над поперечкою. За 20 хвилин другого тайму "самураї" завдали 8 ударів (2 у площину), натомість Коста-Ріка відсиджувалася в обороні.

А ось і перший контроверсійний епізод. Іто виривався на побачення з кіпером, Кальво відверто сфолив на лінії штрафного – Майкл Олівер оцінив цей фол на жовту. Очевидно, через двох оборонців Коста-Ріки, які теоретично встигали підстрахувати. Камада бездарно виконав стандарт, влучивши у стінку.

Атакувала Японія, а забила Коста-Ріка! Коротке замикання в обороні азійців призвело до втрати м'яча перед власним штрафним, Фуллер технічно пробив у дальню дев'ятку. Гонда начебто дотягувався, але врятувати свою команду від пропущеного м'яча не зумів. Божевілля! Перший же удар костариканців у рамку завершився голом! "Самураї" відразу побігли відігруватися, однак "лос тікос" погасили усі пожежі біля власних воріт –1:0. Коста-Ріка набирає три очки і наздоганяє японців з іспанцями.