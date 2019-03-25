Голкіпер збірної Італії Перін отримав пошкодження, наступивши на пляшку – курйоз дня

Воротар збірної Італії та Ювентуса Маттіа Перін отримав травму на тренуванні в досить дивний спосіб.

Маттіа Перин через власну необережність отримав травму під час тренування.

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Перебуваючи у розташуванні національної команди, 26-річний голкіпер випадково наступив на пляшку з водою і пошкодив гомілкостоп. Про це повідомляє Sportmediaset.

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Воротар не зіграв проти Фінляндії в рамках відбіркового туру Євро-2020 (який завершився перемогою італійців 2:0) і може пропустити майбутній матч з Ліхтенштейном.