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Голкіпер збірної Італії Перін отримав пошкодження, наступивши на пляшку – курйоз дня

10:55 544 Читать на русском
Голкіпер збірної Італії Перін отримав пошкодження, наступивши на пляшку – курйоз дня
Маттіа Перін / zimbio

Воротар збірної Італії та Ювентуса Маттіа Перін отримав травму на тренуванні в досить дивний спосіб.

Маттіа Перин через власну необережність отримав травму під час тренування.

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Перебуваючи у розташуванні національної команди, 26-річний голкіпер випадково наступив на пляшку з водою і пошкодив гомілкостоп. Про це повідомляє Sportmediaset.

Ель-Шаараві завчасно покинув тренування збірної Італії та не зіграє з Ліхтенштейном

Воротар не зіграв проти Фінляндії в рамках відбіркового туру Євро-2020 (який завершився перемогою італійців 2:0) і може пропустити майбутній матч з Ліхтенштейном.

Теги
Євро-2020 Італія Італія футбольні курйози Маттіа Перін Маттіа Перін
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