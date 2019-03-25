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Голкипер сборной Италии Перин получил повреждение, наступив на бутылку – курьез дня

10:55 22 Читати українською
Голкипер сборной Италии Перин получил повреждение, наступив на бутылку – курьез дня
Маттиа Перин / zimbio

Вратарь сборной Италии и Ювентуса Перин получил травму на тренировке довольно странным способом.

Маттиа Перин из-за собственной неосторожности получил травму во время тренировки.

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Находясь в расположении национальной команды, 26-летний голкипер случайно наступил на бутылку с водой и повредил голеностоп. Об этом сообщает Sportmediaset.

Эль-Шаарави заблаговременно покинул тренировку сборной Италии и не сыграет с Лихтенштейном

Вратарь не сыграл против Финляндии в рамках отборочного тура Евро-2020 (который завершился победой итальянцев 2:0) и может пропустить предстоящий матч с Лихтенштейном.

Теги
Евро-2020 Италия Италия футбольные курьёзы Маттиа Перин Маттиа Перин
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