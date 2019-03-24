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Ель-Шаараві завчасно покинув тренування збірної Італії та не зіграє з Ліхтенштейном

15:33 45 Читать на русском
Ель-Шаараві завчасно покинув тренування збірної Італії та не зіграє з Ліхтенштейном
Стефан Ель-Шаараві / FourFourTwo

Форвард збірної Італії Стефан Ель-Шаараві не зміг продовжити тренування "Скуадри адзурри" і буде змушений пропустити матч 2 туру відбору Євро-2020 проти Ліхтенштейну.

Стефан Ель-Шаараві отримав травму литкового м'яза та був змушений завчасно покинути тренування збірної Італії, повідомляє офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

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"Фараон" пропустить матч 2 туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Ліхтенштейна, який відбудеться 26 березня на стадіоні Енніо Тардіні в Пармі. Початок о 21:45.

Нагадаємо, у 1 турі "Скуадра адзурра" перемогла вдома Фінляндію, свої перші голи за національну команду забили Ніколо Барелла та Мойзе Кін.

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Теги
Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві Італія Італія Ліхтенштейн Ліхтенштейн Євро-2020
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