Євро-2020: Італія перемогла Фінляндію – Мойзе Кін відзначився дебютним голом за збірну

Збірна Італії вдома без проблем впоралась з Фінляндією. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур, група J

Італія – Фінляндія – 2:0

Голи: Барелла, 7, Кін, 74

Італійці активно розпочали гру, Кін і Бернардескі були найбільш помітними фігурами і вже на 7-й хвилині "Скуадра Адзурра" відкрила рахунок в матчі. Гол вийшов дуже красивим – після навісу зі штрафного і виносу захисника Барелла з-за меж штрафного потужним ударом влучив у нижній кут воріт (не без допомоги рикошету).

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Однак після голу Італія почала сушити гру, тримаючи м'яч в себе. Фінляндія ж через брак класу не могла запропонувати щось особливе іменитому супернику, покладаючись лише на стандартні положення та дальні удари. Тому на перерву команди пішли за рахунку 1:0.

В другому таймі сценарій був дуже схожим. Італія не особливо прагнула йти вперед, а Фінляндія не могла щось створити. Однак сплески активності в італійців призвели до другого голу. Іммобіле вивів Кіна віч-на-віч з воротарем і Мойзе без проблем переграв Градецкі та відзначився дебютним голом.

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Трохи пізніше Квальяреалла змінив Іммобіле, з'явившись вперше у формі збірної з 2010 року і міг відзначитись двічі. Спочатку з його ударом впорався Градецкі, а ближче до кінця гри Фабіо влучив у поперечку. Італія втримала рахунок 2:0 до фінального свистка і розпочала кваліфікацію з впевненої перемоги.