Голкіпер забив гол зі своєї половини поля – відео епічного курйозу

Ноа Атуболу з партнерами по команді / ФК Фрайбург

Молодий воротар Фрайбурга Ноа Атуболу відзначився забитим м'ячем у ворота Хоффенхайма.

17-річний голкіпер Ноа Атуболу, який виступає за Фрайбург U-19 та юнацьку збірну Німеччини, став автором курйозного гола у поєдинку проти ровесників із Хоффенхайма.

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Вже в дебюті поєдинку м'яч опинився у Атуболу, а той запустив лонгбол метрів із 70-ти. Вийшло напрочуд вдало – м'яч перелетів голкіпера суперників та опинився у воротах.

Партнери воротаря підтримали його запал і згодом забили ще тричі, а поєдинок завершився перемогою Фрайбурга з рахунком 4:1.