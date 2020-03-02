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Голкипер забил гол со своей половины поля – видео эпичного курьеза

07:30 133 Читати українською
Голкипер забил гол со своей половины поля – видео эпичного курьеза
Ноа Атуболу с партнерами по команде / ФК Фрайбург

Молодой вратарь Фрайбурга Ноа Атуболу отметился забитым мячом в ворота Хоффенхайма.

17-летний голкипер Ноа Атуболу, выступающий за Фрайбург U-19 и юношескую сборную Германии, стал автором курьезного гола в поединке против сверстников из Хоффенхайма.

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Уже в дебюте поединка мяч оказался у Атуболу, а тот запустил лонгболл метров с 70-ти. Получилось очень удачно – мяч перелетел голкипера соперников и оказался в воротах.

Партнеры вратаря поддержали его пыл и впоследствии забили еще трижды, а поединок завершился победой Фрайбурга со счетом 4:1.

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Германия футбольные курьёзы Видеоновости Фрайбург Фрайбург
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