Голкипер забил гол со своей половины поля – видео эпичного курьеза

Молодой вратарь Фрайбурга Ноа Атуболу отметился забитым мячом в ворота Хоффенхайма.

17-летний голкипер Ноа Атуболу, выступающий за Фрайбург U-19 и юношескую сборную Германии, стал автором курьезного гола в поединке против сверстников из Хоффенхайма.

Де Хеа допустил детскую ошибку в матче против Эвертона – фейл дня

Уже в дебюте поединка мяч оказался у Атуболу, а тот запустил лонгболл метров с 70-ти. Получилось очень удачно – мяч перелетел голкипера соперников и оказался в воротах.

Партнеры вратаря поддержали его пыл и впоследствии забили еще трижды, а поединок завершился победой Фрайбурга со счетом 4:1.