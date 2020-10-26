"Я вирішив піти з професіонального футболу. На своєму шляху я грав і тренувався з найкращими футболістами і тренерами в світі. Кожному з вас я говорю: "Спасибі!".

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Також я хочу подякувати фанатам. Продовжуйте підтримувати команди, навіть не дивлячись на те, що ми живемо в такий час, коли це стає важко і доводиться вболівати на відстані. Але незалежно від відстані, повірте мені, що ви, фанати, даєте нам енергію, щоб робити неможливе можливим", – написав Ворм в Instagram.

У своїй кар'єрі голкіпер встиг пограти за Утрехт, Суонсі, Тоттенхем та за збірну Нідерландів.

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