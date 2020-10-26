"Я решил уйти из профессионального футбола. На своем пути я играл и тренировался с лучшими футболистами и тренерами в мире. Каждому из вас я говорю: "Спасибо!".

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Также я хочу поблагодарить фанатов. Продолжайте поддерживать команды, даже несмотря на то, что мы живем в такое время, когда это становится трудно и приходится болеть на расстоянии. Но независимо от расстояния, поверьте мне, что вы, фанаты, даете нам энергию, чтобы делать невозможное возможным", – написал Ворм в Instagram.

В своей карьере голкипер успел поиграть за Утрехт, Суонси, Тоттенхэм и за сборную Нидерландов.

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