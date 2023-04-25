Колишній футболіст кількох українських клубів Михайло Костенко, на жаль, зник безвісти на одному з найгарячіших напрямків протистояння України з Росією.

"Допоможіть знайти. Важлива будь-яка інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович. 12.01.1997 року народження", – написала Тетяна Костенко у Facebook.

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Михайло робив перші кроки у кар'єрі в академіях київського Арсенала та Динамо, а з 2012 по 2016 роки належав Шахтарю. У футболці "гірників" виступав за молодіжку і дубль, був відданий в оренду Олександрії U-19.

Далі на професіональному рівні грав за вінницьку Ниву та Чайку, а на аматорському – за Джуніорс Шпитьки й Полісся Ставки. У 2012 році Костенко провів 2 поєдинки за збірну України U-16.

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