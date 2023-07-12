Ріко міг померти миттєво – голкіпера ПСЖ врятували кілька міліметрів
Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко продовжує відновлюватися після важкої травми.
Стан іспанця день за днем покращується після жахливого випадку під час прогулянки на конях. Серхіо Ріко вже навіть поспілкувався з вболівальниками, відправивши повідомлення в соцмережі. Ситуація могла закінчитися трагічніше, але іспанцю пощастило.
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Marca отримала доступ до звіту поліції, в якому зазначається, що кінь вдарив Ріко в голову. Медичні служби спрацювали швидко і гравець отримав кваліфіковану допомогу. Однак, якби поранення було на пів сантиметра глибшим, то голкіпер помер би миттєво.
Нагадаємо, що Ріко за час перебування в лікарні втратив понад 20 кг ваги. Його чекає довге відновлення і поки невідомо, чи зможе голкіпер ПСЖ повернутися на поле.
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