Стан іспанця день за днем покращується після жахливого випадку під час прогулянки на конях. Серхіо Ріко вже навіть поспілкувався з вболівальниками, відправивши повідомлення в соцмережі. Ситуація могла закінчитися трагічніше, але іспанцю пощастило.

Голкіпер ПСЖ вперше заговорив на публіку після трагічного випадку, який може поховати його кар'єру

Marca отримала доступ до звіту поліції, в якому зазначається, що кінь вдарив Ріко в голову. Медичні служби спрацювали швидко і гравець отримав кваліфіковану допомогу. Однак, якби поранення було на пів сантиметра глибшим, то голкіпер помер би миттєво.

Нагадаємо, що Ріко за час перебування в лікарні втратив понад 20 кг ваги. Його чекає довге відновлення і поки невідомо, чи зможе голкіпер ПСЖ повернутися на поле.

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