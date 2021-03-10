Воротар Олімпіка Бетім Альїмі може зіграти за національну команду Косова на матчах кваліфікації до ЧС-2022.

Олімпік у своєму Instagram повідомив, що голкіпер команди Бетім Альїмі вирушить до лав національної команди Косова на найближчі матчі відбору до ЧС-2022.

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Відзначимо, що це дебютний виклик голкіпера до збірної. Додамо, що у березні Косово зіграє три поєдинки: товариський матч проти Литви і дві гри відбіркового турніру до ЧС-2022: проти Швеції та Іспанії. Матчі пройдуть 24-го, 28-го і 31-го березня відповідно.

До слова, Альїмі провів 6 матчів у складі Олімпіка в усіх турнірах, пропустивши в них 8 голів.

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