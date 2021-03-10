Вратарь Олимпика Бетим Альими может сыграть за национальную команду Косова на матчах квалификации к ЧМ-2022.

Олимпик в своем Instagram сообщил, что голкипер команды Бетим Альими отправится в национальную команду Косова на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

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Отметим, что это дебютный вызов голкипера в сборную. Добавим, что в марте Косово сыграет три поединка: товарищеский матч против Литвы и две игры отборочного турнира к ЧМ-2022: против Швеции и Испании. Матчи пройдут 24-го, 28-го и 31-го марта соответственно.

К слову, Альими провел 6 матчей в составе Олимпика во всех турнирах, пропустив в них 8 голов.

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