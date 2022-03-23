Через травму 23-річний англієць оголосив про завершення кар'єри футболіста, повідомляє прес-служба клубу.

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Пол робив чимало спроб позбавитись від проблем, переніс дві операції і пройшов тривалий курс реабілітації, але це не допомогло йому повернутись до нормального спортивного життя.

Голкіпер із нотками оптимізму прокоментував своє рішення: "Змиритись із необхідністю завершити кар'єру в 23 роки було справді складно, але зараз я почуваюся набагато позитивніше. Справді пишаюся тим, чого досяг, багато хто мріє грати у футбол на такому рівні. Для мене було величезною честю весь цей час представляти Манчестер Юнайтед, і зараз я повністю зосереджений на наступному етапі кар'єри".

Зауважимо, Вулстон перебрався до "червоних дияволів" у 2018 році й виступав за U-23. Також він регулярно тренувався з першою командою, але дебютувати за неї так і не зумів.

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